Правоохранители снесли палаточный городок под Радой
Правоохранители утром 3 марта 2018 года снесли палаточный городок активистов у здания Верховной Рады в Киеве.
Об этом сообщает «Громадське».
Вследствие демонтажа пострадали по меньшей мере пятеро человек, еще около 40 человек были задержаны. В частности, указано, что полиция задержала около 30−40 человек. Правоохранители предупредили, что находиться на территории палаточного городка опасно.
«В ходе сноса палаточного городка под Радой пострадали несколько протестующих. Двоих доставили в больницу. Также во время сноса пострадали трое сотрудников полиции», — говорится в сообщении.
Напомним, концерт знаменитой бельгийской певицы Лары Фабиан, запланированный на 4 марта, отменен.
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