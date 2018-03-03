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Правоохранители снесли палаточный городок под Радой

Правоохранители снесли палаточный городок под Радой

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 9:08 849

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Правоохранители утром 3 марта 2018 года снесли палаточный городок активистов у здания Верховной Рады в Киеве.

Об этом сообщает «Громадське».

Вследствие демонтажа пострадали по меньшей мере пятеро человек, еще около 40 человек были задержаны. В частности, указано, что полиция задержала около 30−40 человек. Правоохранители предупредили, что находиться на территории палаточного городка опасно.

«В ходе сноса палаточного городка под Радой пострадали несколько протестующих. Двоих доставили в больницу. Также во время сноса пострадали трое сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Напомним, концерт знаменитой бельгийской певицы Лары Фабиан, запланированный на 4 марта, отменен.

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