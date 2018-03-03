В Украине из-за сложных погодных условий без света 63 населенных пункта

В Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 63 населенных пункта в восьми областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в восьми областях, а именно: в Николаевской — 14, в Запорожской — 10, Кировоградской — 10, Одесской — 9, в Черкасской — 7, Донецкой — 6, Днепропетровской — 4 и Черниговской — 3», — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Киеве ограничено движение грузовиков. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Напомним, ранее чрезвычайное происшествие случилось в селе Ивашки Харьковской области. 12-летняя девочка, гуляя вместе с подружкой, подошла слишком близко к краю обрыва и сорвалась вниз с 20-метровой высоты.