Пенелопа Крус пришла за почетным "Сезаром" в темно-лиловом вечернем платье (фото)

В пятницу, 2 марта, в Париже состоялась 43-я церемония вручения кинопремии «Сезар» — главной французской и одной из наиболее престижных кинонаград в мире. Триумфатором стала драма «120 ударов в минуту» (BPM) режиссера Робена Кампийо, которая была представлена в 13 номинациях и получила шесть «Сезаров», в том числе как лучший французский фильм.

Ванесса Паради

Аргентинский актер Науэль Перес Бискаярт, впервые сыгравший во Франции, был признан лучшим дебютантом. Лучшей дебютанткой стала Камелия Джордана, сыгравшая в картине «Блестящий» главную женскую роль, а ее партнером был Даниэль Отой.

Пьер Ришар и Софи Марсо

«120 ударов в минуту» — это драматическая история о том, как в Европе в начале эпидемии СПИДа активисты пытались привлечь внимание властей и общества к этой смертельно опасно болезни.

Жюльет Бинош

Лучшим актером признан Сванн Арло, исполнитель главной роли в фильме «Мелкий фермер». «Сезар» в категории «Лучшая актриса» достался Жанне Балибар за главную роль в картине «Барбара».

Дэни Бун

Лучшим актером второго плана назван Антуан Рейнарц («120 ударов в минуту»), а лучшей актрисой второго плана — Сара Жиродо («Мелкий фермер»).

Ольга Куриленко

Драма «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева победила в номинации «Лучший иностранный фильм». Нужно отметить, что конкуренция в этой категории была очень жесткой. Достаточно сказать, что в числе соперников российской драмы значились обладатель множества «Оскаров» мюзикл «Ла-Ла Ленд», британская военная драма «Дюнкерк», шведский фильм «Квадрат», получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах в мае прошлого года.

Марион Котияр

Почетный «Сезар» в этом году был вручен Пенелопе Крус. 43-летняя испанская актриса явилась на церемонию в сопровождении своего супруга, известного актера Хавьера Бардема. А вручил ей почетную награду культовый испанский режиссер Педро Альмодовар.

Пенелопа Крус