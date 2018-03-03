В столице произошла авария на тепломагистрали

В Шевченковском районе Киева прорвало трубу тепловой магистрали.

Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 3 марта.

К работам привлечены аварийные бригады. По информации ведомства, инцидент произошел ночью.

«Около 3:00 в Шевченковском районе по ул. Симона Петлюры, 25 произошел порыв тепловой магистрали (диаметром 450 мм) в результате чего без теплоснабжения остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение (без стационара), одна школа и пять ведомственных объектов», — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены три аварийные бригады Киевэнерго.

Напомним, в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 63 населенных пункта в восьми областях.