Предпринимателей, укравших деньги на жилье АТОшникам, поймали на попытке откупиться

Сотрудники военной прокуратуры совместно со следователями полиции и оперативниками Управления защиты экономики Львовщины задержали за противоправную деятельность директора и представителя одной из местных фирм.

-Перед этим в отношении данных лиц — львовян 55-ти лет и 41 -го года — было открыто уголовное производство по факту хищения государственных средств в размере пяти миллионов гривен, выделенных для покупки жилья военнослужащим — участникам антитеррористической операции. Чтобы избежать ответственности, злоумышленники предложили и пытались дать прокурору военной прокуратуры Львовского гарнизона взятку в размере пяти тысячи долларов за закрытие в отношении них уголовного дела. Прокурор сообщил об этом в правоохранительные органы. Во время попытки передачи денег взяткодатели были задержаны, — сообщил во время брифинга начальник отдела военной прокуратуры Западного региона Украины (Львов) Василий Шимко.

В настоящее время проводятся первоочередные действия, а так же обыски по месту проживания и работы фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении им подозрения и выборе меры пресечения в виде взятия под стражу.