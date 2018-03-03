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Предпринимателей, укравших деньги на жилье АТОшникам, поймали на попытке откупиться

Предпринимателей, укравших деньги на жилье АТОшникам, поймали на попытке откупиться

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

03.03.2018 11:35 439

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Сотрудники военной прокуратуры совместно со следователями полиции и оперативниками Управления защиты экономики Львовщины задержали за противоправную деятельность директора и представителя одной из местных фирм.

-Перед этим в отношении данных лиц — львовян 55-ти лет и 41 -го года — было открыто уголовное производство по факту хищения государственных средств в размере пяти миллионов гривен, выделенных для покупки жилья военнослужащим — участникам антитеррористической операции. Чтобы избежать ответственности, злоумышленники предложили и пытались дать прокурору военной прокуратуры Львовского гарнизона взятку в размере пяти тысячи долларов за закрытие в отношении них уголовного дела. Прокурор сообщил об этом в правоохранительные органы. Во время попытки передачи денег взяткодатели были задержаны, — сообщил во время брифинга начальник отдела военной прокуратуры Западного региона Украины (Львов) Василий Шимко.

В настоящее время проводятся первоочередные действия, а так же обыски по месту проживания и работы фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении им подозрения и выборе меры пресечения в виде взятия под стражу.

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