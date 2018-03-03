Появилось видео штурма палаточного городка у Рады

Появилось видео, как силовики в субботу, 3 марта, зачищали палаточный городок под Верховной Радой.

Соответствующий ролик опубликовал Іnsider.

Зачистка началась в 7:15 утра. Митингующие оказали силовое сопротивление. В ход шла брусчатка, взрывные пакеты и заостренные палки. Но за полчаса силовики завершили освобождение территории.

Как сообщает СМИ со ссылкой на начальника столичной полиции Андрея Крищенко, правоохранители зашли на территорию городка согласно постановлению суда о проведении следственных действий.

Напомним, правоохранители утром 3 марта 2018 года снесли палаточный городок активистов у здания Верховной Рады в Киеве.