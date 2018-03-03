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В Европе более 60 человек погибли из-за непогоды

В Европе более 60 человек погибли из-за непогоды

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 13:10 109

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В Европе из-за непогоды погибли более 60 человек.

Об этом сообщает AFP.

В пятницу, 2 марта, ситуация несколько улучшилась в некоторых регионах, хотя температура в целом оставалась ниже обычной, что привело к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах.

За последнюю неделю из-за непогоды умерли более 60 человек, в том числе 23 в Польше, семь в Словакии, шесть в Чехии и пять в Литве. Смертельные случаи были зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии.

Во Франции погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четыре лыжника, попавших под лавину в Альпах.

Напомним, в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 63 населенных пункта в восьми областях.

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