В Европе более 60 человек погибли из-за непогоды
В Европе из-за непогоды погибли более 60 человек.
Об этом сообщает AFP.
В пятницу, 2 марта, ситуация несколько улучшилась в некоторых регионах, хотя температура в целом оставалась ниже обычной, что привело к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах.
За последнюю неделю из-за непогоды умерли более 60 человек, в том числе 23 в Польше, семь в Словакии, шесть в Чехии и пять в Литве. Смертельные случаи были зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии.
Во Франции погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четыре лыжника, попавших под лавину в Альпах.
Напомним, в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 63 населенных пункта в восьми областях.
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