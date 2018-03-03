В Киеве сняли ограничение на въезд грузовиков в город
В Киеве сняли ограничение на въезд грузовиков в город.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
«Ограничение въезда грузовых транспортных средств в Киев с 10:00
Напомним, что из-за ухудшения погодных условий утром 3 марта ограничили въезд крупногабаритного транспорта в столицу.
Напомним, в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 63 населенных пункта в восьми областях.
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