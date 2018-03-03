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В Киеве сняли ограничение на въезд грузовиков в город.

В Киеве сняли ограничение на въезд грузовиков в город

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 13:35 71

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В Киеве сняли ограничение на въезд грузовиков в город.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«Ограничение въезда грузовых транспортных средств в Киев с 10:00 03.03.2018 года снято», — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий утром 3 марта ограничили въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

Напомним, в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 63 населенных пункта в восьми областях.

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