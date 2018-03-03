В Словакии освобождены из-под стражи подозреваемые в убийстве журналиста

В Словакии освобождены из-под стражи шесть из семи мужчин, задержанных по делу об убийстве журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой,

Об этом сообщает словацкий портал Tvnoviny.sk.

По данным СМИ, все семеро являются итальянскими гражданами. Одного из них подозревали в связях с влиятельной в Италии мафиозной группировкой «Ндрангета», которая занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, и имеет многомиллиардные обороты. Ян Куцияк, в частности, занимался расследованием связей «Ндрангеты» с политиками Словакии.

Он был сотрудником «дочки» немецко-швейцарского издательского дома Ringier Axel Springer. В своем последнем материале он писал о подозрениях в налоговых махинациях, связанных с комплексом элитных квартир. В Еврокомиссии позднее заявили, что инициируют собственное расследование финансовых потоков, о которых писал Куцияк.

Напомним, ранее, 1 марта, полиция Словакии заявила об аресте семи человек, подозреваемых в причастности к убийству 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой.