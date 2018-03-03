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На Полтавщине экспедиторы, желая присвоить почти 100 тысяч гривен, заявили об ограблении

На Полтавщине экспедиторы, желая присвоить почти 100 тысяч гривен, заявили об ограблении

Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

03.03.2018 15:18 201

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30 октября прошлого года 40-летний жителей Полтавы, работавший экспедитором в филиале одного из киевских предприятий, обратился в полицию с заявлением об ограблении. В заявлении потерпевший сообщил, что накануне поздно вечером они с напарником возвращались из Миргорода на служебном автомобиле, но возле села Огиривка Великобагачанского района их остановили неизвестные и, угрожая физической расправой, отобрали у них мобильные телефоны и 98 800 гривен. Деньги экспедиторы получили от частного предпринимателя, которому они доставили оптовую партию спиртных напитков.

--Ведомости о преступлении были внесены в Единый реестр государственных расследований по факту разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц, -- рассказала прокурор отдела прокуратуры Полтавской области Валентина Кармазина. --Но уже через два дня следователь и процессуальный прокурор поняли, что заявитель путается не только в деталях, но и в основных показаниях. Позже они доказали, что никакого ограбления на самом деле не было и что экспедиторы придумали версию об ограблении, чтобы завладеть крупной суммой денег. Поэтому уголовное дело было открыто в отношении самих «потерпевших» сразу по трем статьям: «Присвоение чужого имущества, которое ему было доверено, по предварительному сговору группой лиц», «Заведомо неправдивое сообщение следователю о совершении преступления из корыстных побуждений» и «Заведомо неправдивое показание потерпевшего, сопряженное с обвинением в тяжком преступлении, совершенное из корыстных побуждений». Все это тянуло на 4 года ограничения свободы.

Но еще до вынесения приговора обвиняемые полностью возместили убытки представительству фирмы и ее руководство не настаивало на строгом наказании. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что оба подсудимых имеют на воспитании несовершеннолетних детей и ранее не привлекались к уголовной ответственности, Великобагачанский районный суд освободил экспедиторов от отбытия наказания с испытательным сроком на 1 год.

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