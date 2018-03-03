На Полтавщине экспедиторы, желая присвоить почти 100 тысяч гривен, заявили об ограблении

30 октября прошлого года 40-летний жителей Полтавы, работавший экспедитором в филиале одного из киевских предприятий, обратился в полицию с заявлением об ограблении. В заявлении потерпевший сообщил, что накануне поздно вечером они с напарником возвращались из Миргорода на служебном автомобиле, но возле села Огиривка Великобагачанского района их остановили неизвестные и, угрожая физической расправой, отобрали у них мобильные телефоны и 98 800 гривен. Деньги экспедиторы получили от частного предпринимателя, которому они доставили оптовую партию спиртных напитков.

--Ведомости о преступлении были внесены в Единый реестр государственных расследований по факту разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц, -- рассказала прокурор отдела прокуратуры Полтавской области Валентина Кармазина. --Но уже через два дня следователь и процессуальный прокурор поняли, что заявитель путается не только в деталях, но и в основных показаниях. Позже они доказали, что никакого ограбления на самом деле не было и что экспедиторы придумали версию об ограблении, чтобы завладеть крупной суммой денег. Поэтому уголовное дело было открыто в отношении самих «потерпевших» сразу по трем статьям: «Присвоение чужого имущества, которое ему было доверено, по предварительному сговору группой лиц», «Заведомо неправдивое сообщение следователю о совершении преступления из корыстных побуждений» и «Заведомо неправдивое показание потерпевшего, сопряженное с обвинением в тяжком преступлении, совершенное из корыстных побуждений». Все это тянуло на 4 года ограничения свободы.

Но еще до вынесения приговора обвиняемые полностью возместили убытки представительству фирмы и ее руководство не настаивало на строгом наказании. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что оба подсудимых имеют на воспитании несовершеннолетних детей и ранее не привлекались к уголовной ответственности, Великобагачанский районный суд освободил экспедиторов от отбытия наказания с испытательным сроком на 1 год.