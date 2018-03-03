Вторая ракетка Украины вышла в финал турнира в Акапулько (видео)

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (40-я в мировом рейтинге), защищающая титул на турнире в мексиканском Акапулько, вышла в финал этих соревнований с призовым фондом 226 тысяч долларов. В полуфинале состязаний 28-летняя киевлянка, посеянная под «седьмым номером», взяла верх над 26-й ракеткой мира Дарьей Гавриловой из Австралии, «посеянной» в Акапулько под третьим номером. Пятая очная дуэль теннисисток продолжалась один час и 45 минут и завершилась в пользу Цуренко, еще ни разу не проигрывавшей Гавриловой, — 6:2, 6:4.

Выход в финал турнира принес Цуренко 21 тысячу 400 долларов призовых. В случае победы в решающем поединке эта сумма увеличится до 43 тысяч в американской валюте.

В финальном поединке за титул на турнире в Акапулько украинка сразится со швейцаркой Штефани Фегеле, занимающей 183-е место в мировом рейтинге. Теннисистки до этого пять раз встречались между собой: счет личных встреч — 4:1 в пользу Цуренко.

Напомню, что Леся стала победительницей турнира в Акапулько в 2017 году. К слову, ее беспроигрышная серия на этих соревнований уже насчитывает девять матчей и 17 сетов. В последний раз Цуренко проигрывала партию на этом турнире в 2015 году, когда в матче второго раунда уступила швейцарке Тимеа Бачински.

Также предстоящий финал станет для Цуренко четвертым в карьере на турнире WTA. Три предыдущих — в 2015-м в Стамбуле, в 2016 -м в Гуанчжоу и 2017-м Акапулько — стали победными для нашей теннисистки.

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