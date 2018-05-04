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Футбол на ТВ 4–6 мая: где смотреть матч «Барселона» — «Реал»
4 мая (пятница)
Чемпионат Украины
«Динамо» — «Мариуполь» 19.00 «2+2»
Чемпионат Англии
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 22.00 «Футбол 1»
Чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад» 22.00 «Футбол 2»
5 мая (суббота)
Чемпионат Украины
«Верес» — «Ворскла» 14.00 «Канал 24», «Ривне 1»
«Черноморец» — «Карпаты» 17.00 УНИАН
«Шахтер» — «Заря» 19.30 «Футбол 2»
Чемпионат Англии
«ВБА» — «Тоттенхэм» 18.00 «Футбол 2»
«Эвертон» — «Саутгемптон» 19.30 «Футбол 1»
Чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Валенсия» 21.45 «Футбол 1»
6 мая (воскресенье)
Чемпионат Украины
«Олимпик» — «Сталь» 14.00 «Футбол 1»
«Александрия» — «Зирка» 19.30 «Футбол 1»
Чемпионат Англии
«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» 15.30 «Футбол 2»
«Челси» — «Ливерпуль» 19.30 «Футбол 2»
Чемпионат Испании
«Атлетико» — «Эспаньол» 17.15 «Футбол 1»
«Барселона» — «Реал» 21.45 «Футбол 2»
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“ Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься... ”