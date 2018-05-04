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Футбол на ТВ 4–6 мая: где смотреть матч «Барселона» — «Реал»

7:00 4 мая 2018   224
Футбол на ТВ 4–6 мая: где смотреть матч «Барселона»&nbsp;— «Реал»
Инф. «ФАКТОВ»

4 мая (пятница)

Чемпионат Украины

«Динамо» — «Мариуполь» 19.00 «2+2»

Чемпионат Англии

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 22.00 «Футбол 1»

Чемпионат Испании

«Севилья» — «Реал Сосьедад» 22.00 «Футбол 2»

5 мая (суббота)

Чемпионат Украины

«Верес» — «Ворскла» 14.00 «Канал 24», «Ривне 1»

«Черноморец» — «Карпаты» 17.00 УНИАН

«Шахтер» — «Заря» 19.30 «Футбол 2»

Чемпионат Англии

«ВБА» — «Тоттенхэм» 18.00 «Футбол 2»

«Эвертон» — «Саутгемптон» 19.30 «Футбол 1»

Чемпионат Испании

«Вильярреал» — «Валенсия» 21.45 «Футбол 1»

6 мая (воскресенье)

Чемпионат Украины

«Олимпик» — «Сталь» 14.00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Зирка» 19.30 «Футбол 1»

Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» 15.30 «Футбол 2»

«Челси» — «Ливерпуль» 19.30 «Футбол 2»

Чемпионат Испании

«Атлетико» — «Эспаньол» 17.15 «Футбол 1»

«Барселона» — «Реал» 21.45 «Футбол 2»

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