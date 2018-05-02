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В США военный самолет C-130 Hercules упал на шоссе (фото)

19:46 2 мая 2018   553
Обломки самолета на шоссе
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 2 мая, в США разбился военный самолет C-130 Hercules. На его борту находились пять членов экипажа. Местные телеканалы подтверждают гибель двоих из них. Еще трое пока считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла в штате Джорджия рядом с городом Саванна. Транспортный самолет, принадлежавший Национальной гвардии США, рухнул на шоссе. На земле никто не пострадал.

Причина авиакатастрофы пока не ясна. На место падения самолета прибыли несколько пожарных бригад.

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