В США военный самолет C-130 Hercules упал на шоссе (фото)

Мир

В среду, 2 мая, в США разбился военный самолет C-130 Hercules. На его борту находились пять членов экипажа. Местные телеканалы подтверждают гибель двоих из них. Еще трое пока считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла в штате Джорджия рядом с городом Саванна. Транспортный самолет, принадлежавший Национальной гвардии США, рухнул на шоссе. На земле никто не пострадал.

Причина авиакатастрофы пока не ясна. На место падения самолета прибыли несколько пожарных бригад.