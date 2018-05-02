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В зоне боевых действий пропал украинский военный – штаб ООС
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в среду, 2 мая, боевики 17 раз применили запрещенное оружие и пытались вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины с занятых позиций, один украинский военный пропал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции.
«По состоянию на 17:00 ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается напряженной. Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где, применяя огонь артиллерии и минометов, пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций. Враг 17 раз применил запрещенное оружие», — сказано в сводке.
Украинские подразделения, которые задействованы в ООС, давали адекватный ответ боем.
Также по информации пресс-центра Операции, в 15:45 среды в районе населенного пункта Широкино, около Мариуполя (Донецкая область), по завершению вражеского обстрела из артиллерии обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил. Командованием принимаются меры по его розыску.
Напомним, Объединенные силы в рамках операции на Донбассе пересмотрят схемы минных полей.
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