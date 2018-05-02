Названы ошибки, которые допускают девушки при выборе наряда на выпускной

Общество

Выпускной бал в школе или университете — важное событие для любой девушки. Известное высказывание утверждает, что «свадеб может быть сколько угодно, а выпускной — один». Поэтому при подготовке к выпускному нужно учесть каждую мелочь, особенно при выборе наряда и аксессуаров. Какие же ошибки часто допускают юные леди при выборе внешнего облика при подготовке к выпускному?

«Голое» платье. Перебор с сексуальностью на выпускном определенно не обеспечит девушке звание обладательницы лучшего наряда, и вдобавок вызовет недоумение у ее преподавателей и одноклассников. К тому же, даже если звездам с их армией стилистов не удается удачно выгулять «голое» платье, то «рядовым модницам» придется еще сложнее — провал в этом случае во много раз вероятнее успеха.

Платье-торт. Казалось бы, «платья принцесс» с неповоротливой пышной юбкой, задевающей всех вокруг, давно уже не актуальны. Как бы не так — немало выпускниц до сих пор совершают фатальную ошибку и таки обзаводятся очередным жутковатым «тортом».

Футболка и джинсы вместо платья. Стремление выделиться и быть «не как все» в определенных ситуациях уместно, но не когда дело касается выпускного. Если девушке претит атмосфера этого праздника и чересчур нарядные платья одноклассниц, то совсем необязательно искать «голливудское платье». Лаконичный наряд, который она сможет носить и после выпускного, будет смотреться ничуть не хуже, в отличие от «протестных» джинсов.

Веселый карнавал. Еще один способ выразить протест (и заодно испарить себе выпускной альбом) — прийти в… карнавальном костюме. Нужно помнить, что выпускной — это не Хеллоуин, и лучше приберечь свой костюм покемона или «сексуальной ведьмочки» для другого случая.

«Свадебное»платье. На удивление, некоторые выпускницы почему-то уверены, что в день прощания со школой или институтом непременно нужно быть в белом платье. Логику в этой мысли найти практически невозможно, поэтому просто советуем не делать так.

Звезда Голливуда. Шикарные «голливудские» платья с длинным шлейфом или слишком сложный крой легко устроят выпускнице провал в прямом смысле слова — если уж знаменитые актрисы не справляются порой с вычурными дизайнерскими нарядами и падают на красных дорожках, то у «обычной» девушки будет еще больше шансов устроить себе и окружающим внезапное шоу в суете выпускного бала.

Наряд на размер меньше. Шопинг с посылом «сейчас куплю, потом похудею» в принципе очень плохая идея, и выпускной — не исключение.

Слишком «взрослое» платье. Несмотря на то, что выпускной считается прощанием с детством, это совсем не повод покупать себе платье, добавляющее девочке десяток лет.

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Использованы фото из открытых источников