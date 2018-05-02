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В Instagram появились видеозвонки
С сегодняшнего дня, 2 мая, в соцсети Instagram появилась функция групповых видеозвонков.
Об этом сообщает The Next Web.
Идея видеозвонков появилась благодаря Instagram Direct. Разработчики заметили, что пользователи часто общаются друг с другом с помощью этой функции.
Картинка отображается в режиме сплит-скрин: создатель трансляции сверху, снизу приглашенный пользователь. К разговору в любой момент можно добавить любого зрителя трансляции и устроить групповой публичный видеочат.
В настоящий момент Instagram добавил новую функцию ограниченному количеству пользователей, в течение пары недель она будет становиться доступна все большему количеству людей.
Напомним, 24 апреля популярный сервис Instagram пережил глобальный сбой в работе. Проблемы с доступом к сервису начались с 14.37 по киевскому времени (07.37 по североамериканскому восточному).
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