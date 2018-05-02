На Донбассе сократят количество блокпостов

Политика

После того как на смену АТО пришел формат Операции объединенных сил, командование решило оптимизировать систему блокпостов на Донбассе: будет пересмотрено их количество, а также изменится режим работы. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Как рассказал заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев, будут сокращены те блокпосты, которые не выполняли функцию обороны или национальной безопасности, а только вызывали социальную напряженность из-за безосновательных проверок.

«Их количество будет уменьшено. Порядок пропуска на блокпостах будет урегулирован в соответствии с решениями, которые будут приняты командованием ООС», — добавил замглавы Нацполиции.

Подразделения полиции продолжат работать в зоне боевых действий и на линии соприкосновения, в том числе в Станице Луганской, Счастье, Авдеевке.

Напомним, ранее был опубликован перечень городов и сел Донбасса, которые вошли в зону боевых действий.

Фото npu.gov.ua