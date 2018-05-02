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Для украинских туристов возродили два авиарейса — в Европу и в Азию
2 мая после многолетней паузы, было восстановлено прямое авиационное сообщение между столицами Украины и Индии. Рейс по маршруту Киев — Дели выполняется авиакомпанией «Международные авиалинии Украины». Предполагается, что летать в Дели туристы смогут три раза в неделю.
Ранее прямые рейсы до Дели выполняла «АэроСвит», но после банкротства авиакомпании попасть в Индию можно было только с пересадкой. Чаще всего путешественники летали транзитом через Турцию или ОАЭ.
По случаю возобновления авиасообщения в аэропорту Нью-Дели были устроены торжества с участием посла Украины.
Кроме того, 2 мая лоукостер Wizz Air возобновил полеты до Лондонского аэропорта Лутон. Рейсы выполняются из Львова. Первый лайнер отправился в ночь на 2 мая и был рекордно загруженным, как для этого направления. Самолет на 180 мест был заполнен практически полностью.
В 2009 году Wizz Air уже выполняла перелеты по данному маршруту, но позже закрыла это направление из-за невостребованности.
Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева: в Вену, Франкфурт-на-Майне и Берлин-Шенефельд.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”