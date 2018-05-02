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Минобразования обнародовало изменения, которые планируют ввести в школе
Министерство образования и науки Украины обнародовало законопроект О среднем образовании.
Поскольку школьная реформа содержит дискуссионные пункты, в ведомстве Лилии Гриневич призвали причастных к образованию высказывать свои замечания до 1 июня.
МОН также предоставляет короткую рецензию законопроекта.
В частности, согласно этому проекту в Украине могут закрепить трехуровневую систему общего среднего образования: начальное образование должно приобретаться в течение 4 лет, базовое среднее образование — в течение 5 лет, а профильная — в течение 3 лет.
Среди изменений — запрет зачисления детей на конкурсной основе в начальную школу. А уже в старшей профильной школе — детей должны зачислять на основании годового оценивания результатов их обучения и государственной итоговой аттестации.
Также законопроект детально определяет вопросы финансовой и управленческой автономии заведений общего среднего образования.
В документе предусмотрены новые подходы к избранию, назначению и увольнению директора школы, определения полномочий органов самоуправления, в том числе и органов родительского самоуправления.
Напомним, Министерство образования и науки утвердило, как в этом году будет проводиться поступление в магистратуру.
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