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Украина

Минобразования обнародовало изменения, которые планируют ввести в школе

21:56 2 мая 2018   331
Минобразования обнародовало изменения, которые планируют ввести в школе
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство образования и науки Украины обнародовало законопроект О среднем образовании.

Поскольку школьная реформа содержит дискуссионные пункты, в ведомстве Лилии Гриневич призвали причастных к образованию высказывать свои замечания до 1 июня.

МОН также предоставляет короткую рецензию законопроекта.

В частности, согласно этому проекту в Украине могут закрепить трехуровневую систему общего среднего образования: начальное образование должно приобретаться в течение 4 лет, базовое среднее образование — в течение 5 лет, а профильная — в течение 3 лет.

Среди изменений — запрет зачисления детей на конкурсной основе в начальную школу. А уже в старшей профильной школе — детей должны зачислять на основании годового оценивания результатов их обучения и государственной итоговой аттестации.

Также законопроект детально определяет вопросы финансовой и управленческой автономии заведений общего среднего образования.

В документе предусмотрены новые подходы к избранию, назначению и увольнению директора школы, определения полномочий органов самоуправления, в том числе и органов родительского самоуправления.

Напомним, Министерство образования и науки утвердило, как в этом году будет проводиться поступление в магистратуру.

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