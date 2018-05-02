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Супрун: врачи не могут вносить в систему деклараций данные без согласия пациента
Врачи и уполномоченные лица, которые подписывают декларации о выборе врача в медучреждениях, не имеют права вносить в систему персональные данные без ведома и подписи пациента.
Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.
Она рассказала, что ей стало известно о случае, когда человек пришел в медицинское учреждение, чтобы подписать декларацию с врачом, которого выбрала, однако оказалось, что в электронной системе здравоохранения уже содержатся ее персональные данные и декларация, которую она никогда не подписывала.
«Это мошенничество с целью завладения государственными средствами и ответственность за такие действия будет соответствующая Уголовного кодекса», — заявила Супрун.
Она отметила, что граждане могут подавать заявление о прекращении декларации в произвольной форме или подписать декларацию с другим врачом — предварительная декларация в системе автоматически аннулируется.
Министерство здравоохранения заявляет, что почти за месяц более двух миллионов пациентов подписали декларации с врачами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», что в декабре 2017 года президент Петр Порошенко подписал два закона, касающиеся медицинской реформы. Первый закон касается государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Второй называется «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» и предусматривает в том числе внедрение телемедицины на селе. Закон о медицинской реформе (о государственных фингарантиях предоставления медицинских услуг) предполагает, что для граждан Украины платными будут услуги, которые они получат без направления врача, а также пластическая хирургия и не экстренная стоматология. Вся экстренная медицинская помощь и хирургия (например, удаление аппендикса, травмы при ДТП, острые инфаркты и инсульты) или лечение после экстренной помощи будут оплачиваться государством.
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“ С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.”