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Акции к годовщине трагедии 2 мая в Одессе прошли без эксцессов
Мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014 года в Одессе, прошли без существенных происшествий. Об этом на совместном брифинге сообщили глава Одесской ОГА Максим Степанов и замглавы МВД Сергей Яровой.
Почтить память погибших в Одессе на Куликовом поле собрались сотни людей. У Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года случилась трагедия, установили стенд с фото «Памяти погибших 2 мая». Возле здания много цветов, которые принесли участники мероприятия.
Впрочем, бех стычек все же не обошлось. На активиста Бею, который оказался в гуще пророссийски настроенных граждан, напала группа пожилых женщин, которые, по его словам, пыталась порвать на нем рубашку. Полиция вывела Бею из толпы. Кроме того, полицейские вывели с Куликова поля двух пророссийски настроенных женщин, которые громко ругались, выкрикивали проклятия, угрожали, в том числе, правоохранителям.
Митинг-реквием завершился запуском в небо 48 белых голубей и черных шаров.
После завершения мемориальных мероприятий на Куликовом поле, которые, согласно данным полиции, посетили около 2,5 тысячи человек люди переместились в Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Отсюда стартовал «Марш украинского единства», организованный ВО «Свобода», «Национальным корпусом», «Правым сектором», «Уличным фронтом».
В марше, который патриоты приурочили к годовщине трагических событий 2 мая 2014 года, приняли участие около 1,5 тысячи человек.
Охрану общественного порядка во время памятных акций в Одесе обеспечивали около 2,3 тысячи силовиков — полицейских, нацгвардейцев и сотрудников СБУ
На перекрестке Дерибасовской и Преображенской улиц участники марша остановились, чтобы почтить минутой молчания память застреленных на этом месте 2 мая 2014 года украинских активистов Андрея Бирюкова и Игоря Иванова.
По некоторым данным, в марше и митинге приняли участие активисты не только из Одессы, но и из Киева и других городов Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Одессы сотрудники Приморского отдела полиции задержали мужчину, в сумке у которого нашли гранату.
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“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”