Украинцам для поездок в Канаду придется пройти биометрический контроль

Украина

С лета 2018 года Канада введет новые правила получения въездной визы, разрешения на работу или учебу, вида на жительство и статуса беженца. Всем этим категориям граждан придется сдать свои биометрические данные — отпечатки пальцев и фотографию.

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С 31 июля новые правила начнут действовать для визовых аппликантов из Украины, а также из других стран Европы, Ближнего Востока и Африки. С 31 декабря требование о сдаче биометрических данных распространится на заявителей из Азии, Тихоокеанского региона, стран Северной и Южной Америки. Неизменными останутся условия въезда только для граждан Соединенных Штатов.

Подавать биометрические данные необходимо будет раз в 10 лет. Непосредственно заниматься сбором биометрии будут 192 визовых центра по всему миру. В Украине такие центры есть в Киеве и Львове. Услуга будет платной — за сбор биометрических данных будет взиматься 85 долларов.

Как ожидается, от сдачи биометрических данных при поездке в Канаду будут освобождены дети младше 14 лет и пенсионеры старше 79 лет.

Напомним, в 2017 году количество отказов украинцам в канадских визах достигло 34%.