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С началом Операции объединенных сил в «ДНР» обвалился рубль
В обменных пунктах на оккупированной территории Донецкой области наблюдает резкое падение курса российского рубля по отношению к гривне. Дончане активно обсуждают это в социальной сети:
— Рубль в Донецке вообще обесценился: буквально вчера был курс 2,41 рубля — за 1 гривню, а сегодня уже — 2,44! А под Новый год как-то было по-божески: 2 рубля — за 1 гривню. Может, кто видел курс получше? Поделитесь, рыбными местами, плиз.
— Это все амерские (американские. — Авт.) санкции.
— Нет, это ООС (Операция объединенных сил. — Авт.)! Из-за этого гривня подорожала. Предатели ждут свою армию (т.е. патриоты Украины в оккупации ждут украинскую армию. — Авт.)
— А это что? Новое АТО?
— Это хана нашим на передке Это не новое АТО, это круче. В общем, укры обещали нам навешать.
— Понял, сбрасываю рубли.
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“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”