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С началом Операции объединенных сил в «ДНР» обвалился рубль

23:13 2 мая 2018   745
С началом Операции объединенных сил в «ДНР» обвалился рубль
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

В обменных пунктах на оккупированной территории Донецкой области наблюдает резкое падение курса российского рубля по отношению к гривне. Дончане активно обсуждают это в социальной сети:

Рубль в Донецке вообще обесценился: буквально вчера был курс 2,41 рубля — за 1 гривню, а сегодня уже — 2,44! А под Новый год как-то было по-божески: 2 рубля — за 1 гривню. Может, кто видел курс получше? Поделитесь, рыбными местами, плиз.

Это все амерские (американские. — Авт.) санкции.

Нет, это ООС (Операция объединенных сил. — Авт.)! Из-за этого гривня подорожала. Предатели ждут свою армию (т.е. патриоты Украины в оккупации ждут украинскую армию. — Авт.)

А это что? Новое АТО?

Это хана нашим на передке Это не новое АТО, это круче. В общем, укры обещали нам навешать.

Понял, сбрасываю рубли.

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