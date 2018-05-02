С началом Операции объединенных сил в «ДНР» обвалился рубль

Происшествия

В обменных пунктах на оккупированной территории Донецкой области наблюдает резкое падение курса российского рубля по отношению к гривне. Дончане активно обсуждают это в социальной сети:

— Рубль в Донецке вообще обесценился: буквально вчера был курс 2,41 рубля — за 1 гривню, а сегодня уже — 2,44! А под Новый год как-то было по-божески: 2 рубля — за 1 гривню. Может, кто видел курс получше? Поделитесь, рыбными местами, плиз.

— Это все амерские (американские. — Авт.) санкции.

— Нет, это ООС (Операция объединенных сил. — Авт.)! Из-за этого гривня подорожала. Предатели ждут свою армию (т.е. патриоты Украины в оккупации ждут украинскую армию. — Авт.)

— А это что? Новое АТО?

— Это хана нашим на передке Это не новое АТО, это круче. В общем, укры обещали нам навешать.

— Понял, сбрасываю рубли.