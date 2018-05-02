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Нападение на Найема: второй подозреваемый отправлен под домашний арест
В среду, 2 мая, Шевченковский районный суд Киева отправил под домашний арест до 30 июня 2018 года второго подозреваемого по делу о нападении на Мустафу Найема. Видеозапись с судебного заседания у себя в Facebook разместил брат потерпевшего Маси.
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«Суд на два месяца отправил под домашний арест Ахмеда-Абубакаровича Саитова», — сказано в сообщении.
В свою очередь, прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога в связи с тем, что уголовное правонарушение связано с применением насилия.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали. Правоохранители по подозрению в нападении задержали троих мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один — гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск. Как сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в Facebook, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.
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