Крушение самолета в штате Джорджия: количество погибших увеличилось до пяти

В результате крушения военно-транспортного самолёта C-130 в американском штате Джорджия погибли пять человек. Об этом сообщает WCJB-TV со ссылкой на официальные данные.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 2 мая, в США разбился военный самолет C-130 Hercules. На его борту находились пять членов экипажа. Местные телеканалы подтвердили гибель двоих из них, еще трое считались пропавшими без вести.

Также сообщалось, что самолет упал после взлета в нескольких милях от аэропорта. После инцидента движение было прекращено не только по автомобильным дорогам в районе падения, но и по железнодорожной ветке в этом районе.

Huge smoke plume near @fly_SAV. View from Tanger Outlets in Pooler. Trying to confirm what this is. pic.twitter.com/Httr7QG1nH