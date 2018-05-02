Крушение самолета в штате Джорджия: количество погибших увеличилось до пяти

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В результате крушения военно-транспортного самолёта C-130 в американском штате Джорджия погибли пять человек. Об этом сообщает WCJB-TV со ссылкой на официальные данные.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 2 мая, в США разбился военный самолет C-130 Hercules. На его борту находились пять членов экипажа. Местные телеканалы подтвердили гибель двоих из них, еще трое считались пропавшими без вести.

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Также сообщалось, что самолет упал после взлета в нескольких милях от аэропорта. После инцидента движение было прекращено не только по автомобильным дорогам в районе падения, но и по железнодорожной ветке в этом районе.

Huge smoke plume near @fly_SAV. View from Tanger Outlets in Pooler. Trying to confirm what this is. pic.twitter.com/Httr7QG1nH — Minh Phan (@WXMinh) 2 мая 2018 г.

Напомним, что самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность около 20 тонн, в зависимости от модификации может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.

«Геркулесы» — самые распространенные транспортные самолеты средней грузоподъемности, эксплуатирующиеся в 65 странах, — строятся фирмой «Локхид» более 40 лет. Со времени начала производства выпущено свыше 2100 военно-транспортных С-130 и гражданских L-100 различных модификаций, в том числе около 1170 — для США.