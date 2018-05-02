Тело Вадима Мулермана кремируют, а прах похоронят в родном Харькове

Украина

2 мая, как сообщали «ФАКТЫ», в США на 80-м году жизни скончался популярный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины Вадим Мулерман.

Причиной смерти стала онкология, сообщила в среду в беседе с корреспондентом ТАСС певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.

«Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией. сказала «Мы дружили с 1967 года, общались, мы — коллеги. Мне безумно, безумно жалко его по-человечески. Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью» -- сказала она.

Бродская добавила, что тело Мулермана кремируют, а прах перевезут на его родину в Харьков, где и похоронят. О дате похорон пока неизвестно.