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- 23:56 Тело Вадима Мулермана кремируют, а прах похоронят в родном Харькове
Тело Вадима Мулермана кремируют, а прах похоронят в родном Харькове
2 мая, как сообщали «ФАКТЫ», в США на 80-м году жизни скончался популярный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины Вадим Мулерман.
Причиной смерти стала онкология, сообщила в среду в беседе с корреспондентом ТАСС певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.
«Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией. сказала «Мы дружили с 1967 года, общались, мы — коллеги. Мне безумно, безумно жалко его по-человечески. Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью» -- сказала она.
Бродская добавила, что тело Мулермана кремируют, а прах перевезут на его родину в Харьков, где и похоронят. О дате похорон пока неизвестно.
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“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”