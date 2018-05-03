В «ДНР» подорвались дети: один подросток тяжело ранен

Происшествия

В оккупированном городе Горловка на Донетчине трое 12-летних воспитанников интерната для детей с проблемами речи, гуляя в центральной части города (неподалеку от православного храма), нашли неустановленный взрывоопасный предмет, который взорвался в руках у одного из ребят. Об этом сообщают пользователи горловской группы в социальной сети.

В результате один мальчик получил тяжелые ранения. По информации пользователей соцсети, подростка посекло осколками, один из которых якобы даже проник в брюшную полость и задел печень. Кроме того, мальчику оторвало кисть руки.

Двое его товарищей не пострадали, но их забрали сотрудники так называемого «МГБ» («министерства государственной безопасности» -- авт.) «ДНР».

«Зачем, забрали? А родителям сказали?» «Сказали — не сказали родителям, не слышал. Думаю, учителя уже родителям сказали. А забрали, сказали, как соучастников. За то, что трогали эту штуку руками. Наверное, разбирали. Хотя что они там нашли, никто не знает. Центр города почти, везде метут, даже поливают. Никто не нашел, а они выискали», -- обсуждают происшествие пользователи соцсетей.

О состоянии пострадавшего ничего больше неизвестно, как и о том, вернулись ли дети из «МГБ» домой. СМИ оккупантов об этом происшествии молчат.