- 4:05 Как похудеть с помощью питьевой воды
- 3:47 Немецкие истребители сочли непригодными к военным операциям
- 3:25 Порошенко наградил Турчинова орденом
- 2:59 Нью-Йорк стал девятым штатом США, где Голодомор признан геноцидом
- 2:20 Глава ФИФА захотел создать свой чемпионат мира
- 1:44 В ГПУ ответили на обвинения в прекращении дел, связанных с Манафортом
- 1:13 В финале Лиги чемпионов в Киеве сыграют «Реал» и родоночальники футбола
- 0:45 Дело о нападении на Найема: избрана мера пресечения третьему подозреваемому
- 0:06 В «ДНР» подорвались дети: один подросток тяжело ранен
- 23:56 Тело Вадима Мулермана кремируют, а прах похоронят в родном Харькове
В «ДНР» подорвались дети: один подросток тяжело ранен
В оккупированном городе Горловка на Донетчине трое 12-летних воспитанников интерната для детей с проблемами речи, гуляя в центральной части города (неподалеку от православного храма), нашли неустановленный взрывоопасный предмет, который взорвался в руках у одного из ребят. Об этом сообщают пользователи горловской группы в социальной сети.
В результате один мальчик получил тяжелые ранения. По информации пользователей соцсети, подростка посекло осколками, один из которых якобы даже проник в брюшную полость и задел печень. Кроме того, мальчику оторвало кисть руки.
Двое его товарищей не пострадали, но их забрали сотрудники так называемого «МГБ» («министерства государственной безопасности» -- авт.) «ДНР».
«Зачем, забрали? А родителям сказали?» «Сказали — не сказали родителям, не слышал. Думаю, учителя уже родителям сказали. А забрали, сказали, как соучастников. За то, что трогали эту штуку руками. Наверное, разбирали. Хотя что они там нашли, никто не знает. Центр города почти, везде метут, даже поливают. Никто не нашел, а они выискали», -- обсуждают происшествие пользователи соцсетей.
О состоянии пострадавшего ничего больше неизвестно, как и о том, вернулись ли дети из «МГБ» домой. СМИ оккупантов об этом происшествии молчат.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”