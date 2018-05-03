Дело о нападении на Найема: избрана мера пресечения третьему подозреваемому

Общество

Шевченковский районный суд Киева в ходе заседание по делу о нападении на Мустафу Найема избрал меру пресечения для третьего подозреваемого в виде ночного домашнего ареста до 30 июня. Видеозапись с судебного заседания у себя в Facebookразместил брат потерпевшего Маси.

Читайте также: Троих хулиганов, избивших депутата Найема, предложено держать под стражей

В частности, суд запретил Умолту Темербулатову покидать место его проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев. Он подозревается в совершении хулиганских действий в отношении Найема (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Читайте также: Инцидент с Найемом: драк было две

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали. Правоохранители по подозрению в нападении задержали троих мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один — гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Все трое отправлены под домашний арест.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск. Как сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в Facebook, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.