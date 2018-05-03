Украина

В ГПУ ответили на обвинения в прекращении дел, связанных с Манафортом

Заместитель Генерального прокурора Евгений Енин заявил об отсутствии проблем в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и американскими партнерами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Таким образом Енин прокомментировал публикацию изданием The NewYork Times статьи о попытках украинских правоохранителей заморозить расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании нынешнего президента США.

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«Откровенно удивлен последней публикацией в Нью-Йорк таймс относительно приостановки сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорту. Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибки в переводе (lost in translation), поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет», — пишет он.

Лучшим свидетельством этого, по мнению замгенпрокурора, является возвращение из США в Украину более 600 тысяч долларов в рамках производств, связанных с упомянутыми в статье.

«Никаких „запретов“ выполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе!»— пишет Енин.

К тому же пока что американские правоохранители — ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ с подобными запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались.

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Напомним, что в статье The NewYork Times шла речь о том, что Украина фактически заморозила расследование четырех дела, связанных с бывшим главой избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. В их числе называлось дело в отношении по обвинению в отмывании денег в период, когда десять лет Манафорт консультировал экс-президента Виктора Януковича. По мнению автора статьи, причиной таких действий являются опасения украинских чиновников потерять финансовую и военную помощь Соединенных Штатов, где сейчас спецпрокурор Мюллер проводит расследование о возможном сговоре будущего президента США Трампа с российскими властями.