Порошенко наградил Турчинова орденом

Украина

Президент Петр Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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«За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения», — говорится в указе.

Также орденом За заслуги І степени награжден генеральный директор Киевского конструкторского бюро Луч Олег Коростелев и орденом За заслуги ІІ степени — и. о. генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вручил награды 12 военнослужащим ВСУ.