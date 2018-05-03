Немецкие истребители сочли непригодными к военным операциям

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Большая часть истребителей Eurofighter, состоящих на вооружении Германии, оказалась непригодной для военных операций. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на Der Spiegel.

По словам источников немецкого издания, специалистов беспокоят возможные проблемы с контейнерами на крыльях. В них находится система охлаждения и сенсорные датчики.

Техники опасаются, что при большой нагрузке жидкость может вытечь и нарушить работу датчиков. Это приведет к тому, что самолет не сможет обнаружить противников в воздухе.

По мнению журналистов, ВВС Германии не смогут выполнить задачи НАТО в чрезвычайной ситуации из-за технических проблем. Издание отмечает, что сейчас к потенциальной миссии готовы лишь десять самолетов, хотя в альянсе зарегистрированы 82 Eurofighter.

В материале Der Spiegel также говорится о недостаточном количестве ракет: в случае воздушного боя Германия сможет оснастить лишь четыре истребителя.

Напомним, что Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Состоит на вооружении ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британские истребители начинают патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

