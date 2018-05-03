Украинская разведка: боевики готовят провокации на Донбассе

Украина

Боевики на Донбассе могут осуществить провокации с жертвами среди населения для дискредитации сил операции Объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сославшись на данные Главного управления разведки.

По его словам, уже сейчас в районах дислокации войск Объединенных сил активизирована подготовка антиукраинских мероприятий — так называемых «стихийных» митингов и акций саботажа.

«Не исключено, что в ходе указанных акций возможны провокационные действия, направленные на дискредитацию Объединенных сил с жертвами среди населения. Такое развитие ситуации может стать для противника поводом для оправдания начала активных боевых действий», — цитирует спикера РБК-Украина.

Кроме того, данные разведки свидетельствуют о том, что на оккупированном Донбассе с целью запугивания местного населения распространяется информация о возможности активизации боевых действий и расширении территории их ведения.

Напомним, на брифинге в Краматорске командующий операцией Объединенных сил озвучил ее главную цель.