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Украинская разведка: боевики готовят провокации на Донбассе
Боевики на Донбассе могут осуществить провокации с жертвами среди населения для дискредитации сил операции Объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сославшись на данные Главного управления разведки.
По его словам, уже сейчас в районах дислокации войск Объединенных сил активизирована подготовка антиукраинских мероприятий — так называемых «стихийных» митингов и акций саботажа.
«Не исключено, что в ходе указанных акций возможны провокационные действия, направленные на дискредитацию Объединенных сил с жертвами среди населения. Такое развитие ситуации может стать для противника поводом для оправдания начала активных боевых действий», — цитирует спикера РБК-Украина.
Кроме того, данные разведки свидетельствуют о том, что на оккупированном Донбассе с целью запугивания местного населения распространяется информация о возможности активизации боевых действий и расширении территории их ведения.
Напомним, на брифинге в Краматорске командующий операцией Объединенных сил озвучил ее главную цель.
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