Малышам запрещены кетчуп и майонез, даже обозначенные как «детские»

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Отправляясь на пикник, для детей лучше приготовить диетическое мясо и домашний соус

Вместе с теплом наступил сезон пикников. Семьи с детьми тоже выбираются на природу: отдохнуть, позагорать, пожарить шашлык.

— Детям до шести-семи лет тяжелую пищу — жареную на углях свинину или баранину, пропитанную маринадом и щедро приправленную пряностями, — лучше не давать, — считает педиатр, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Антон Асонов. — Можно взять на пикник заранее приготовленное диетическое мясо (кусочки курицы, индейки, кролика) и потом разогреть его на мангале, чтобы пища пахла дымком. Такое мясо практически не требует маринада, а он малышам до трех лет категорически запрещен.

Также детям нужно ограничивать еду с пряностями и приправами. Лучше приготовить соус дома (например, из домашней томатной пасты), а не использовать готовые кетчуп или майонез, пусть даже так называемые детские. Считаю, надпись «детский» — это маркетинговый ход производителей.

— На природу взрослые часто берут сладкую газировку. Можно ли давать ее детям?

— Такие напитки вредны для детей. Малышу сложно объяснить, почему маме и папе можно пить такую вкусную воду, а ему нет. Иногда родители запрещают, но когда отвлекаются, он может тайком попробовать. Поэтому лучше замените газировку обыкновенной питьевой водой или соком, компотом либо квасом домашнего приготовления.

— Что делать, если после пикника у ребенка болит живот?

— У малыша, который переел непривычной тяжелой пищи, запил ее газировкой, может нарушиться пищеварение. Начинает болеть живот, возникают тошнота, рвота, диарея. Помогут сорбенты, устраняющие причину недомогания. А чтобы не возникло обезвоживания организма, потерю жидкости восполняют с помощью глюкозно-солевых растворов. Их дают каждые 15—20 минут от пяти до 15 миллилитров в зависимости от возраста ребенка в течение четырех—шести часов. Если рвота и понос не прекращаются (а потеря более 15 процентов веса ребенка приводит к состоянию, угрожающему жизни!), нужно срочно обращаться к врачу.

Важно знать, что такие же симптомы может вызвать и острая кишечная инфекция. Родители грешат на мясо, а «виноват» йогурт, который хранился на жаре. Симптомы острой кишечной инфекции нарастают стремительнее, течение более бурное.