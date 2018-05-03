Украина отчиталась о готовности к финалу Лиги чемпионов — 2018

Украина

В Администрации президента Украины констатировали полную готовность Украины к проведению финальных матчей Лиги чемпионов — 2018. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Организационного комитета, информирует пресс-служба главы государства.

Глава Администрации президента Игорь Райнин напомнил, что уже 24 мая состоится финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким «Вольфсбургом» и французским «Лионом» на стадионе «Динамо» имени Лобановского. А 26 мая на НСК «Олимпийский» пройдет финальный матч Лиги чемпионов. В финале сыграют «Реал» и «Ливерпуль».

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В настоящее время Украина готовится к визиту представителей УЕФА, которые 11−12 мая проведут финальный мониторинг состояния безопасного функционирования всех необходимых для проведения матча систем.

«Финал Лиги чемпионов — это европейский и мировой праздник. И наша с вами задача, чтобы это событие для болельщиков всех стран, жителей Киева и гостей действительно было праздником», — подчеркнул глава Администрации президента.

Напомним, The Independent подсчитала стоимость поездки на финал Лиги чемпионов в Киеве