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В Балаклее опять горят склады боеприпасов
На военных складах в Балаклее Харьковской области произошел пожар. Об этом 112.ua сообщил источник в Министерстве обороны Украины.
По данным источника, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов. Сейчас ведутся работы по ликвидации пожара на территории арсенала. Пострадавших нет.
А Громадське. Харків сообщает со ссылкой на мэра Балаклеи, что пожар последовал за плановыми подрывами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что взрывы в Калиновке и Балаклее являются диверсией РФ.
Фото из Twetter Слобожанин
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