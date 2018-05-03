Происшествия

В Балаклее опять горят склады боеприпасов

На военных складах в Балаклее Харьковской области произошел пожар. Об этом 112.ua сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По данным источника, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов. Сейчас ведутся работы по ликвидации пожара на территории арсенала. Пострадавших нет.

А Громадське. Харків сообщает со ссылкой на мэра Балаклеи, что пожар последовал за плановыми подрывами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что взрывы в Калиновке и Балаклее являются диверсией РФ.

Фото из Twetter Слобожанин