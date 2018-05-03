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Стрелявший в одесского активиста Стерненко отправлен в СИЗО
В четверг, 3 мая, Приморский районный суд Одессы под председательством Виктора Попревича избрал меру пресечения — 60 суток содержания под стражей — уроженцу Казахстана, который 1 мая стрелял из травматического оружия в экс-лидера местной ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», покушение на Стерненко произошло во дворе многоэтажного дома в Одессе по улице Сегедской, 13. Утром Сергей со своей девушкой направлялись к машине, чтобы ехать в центр города. Злоумышленник подкрался сзади и сделал несколько выстрелов, целясь активисту в затылок.
По словам Стерненко, на него напал 39-летний уроженец Казахстана Абзал Амангалийович Баймукашев, получивший украинское гражданство в 2003 году. По данным активиста, стрелявший в него Баймукашев ранее был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за разбойное нападение и незаконное хранение оружия.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, гражданин, которому предъявлено обвинение, отказывается от сотрудничества со следствием, не желает давать какие-либо объяснения. По факту покушения полиция открыла уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пережившему покушение одесскому активисту Стерненко провели операцию на шее.
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