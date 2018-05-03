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Матч "Динамо" — "Шахтер" перенесен из-за финала ЛЧ
Матч 32 тура чемпионата украинской премьер-лиги «Динамо» — «Шахтер» решено провести на день раньше. Вместо 20 мая матч состоится 19 мая 2018 года. Время проведения матча не меняется - 19.30.
Дату матча перенесли по просьбе «Динамо». 20 мая стадион «Динамо» им. Лобановского будет занят: там запланирована подготовка к финальному матчу женской Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Украинская Премьер-лига.
«Шахтер» уже подтвердил согласие с новой датой матча.
Напомним, 24 мая на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов между немецким «Вольфсбургом» и французским «Лионом».
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”