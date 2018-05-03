Последнее слово крымского татарина Кадырова: "Можно "закрыть" человека, но как "закрыть" мысли?"

Украина

«Верховный суд» Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на приговор крымскому активисту Сулейману Кадырову. Но апелляцию отклонил.

Об этом сообщает агентство «Крымские новости».

Защита просила суд отменить приговор, вынесенный «Феодосийским судом» и вынести оправдательный.

«Можно „закрыть“ человека, можно даже убить его. Но как „закрыть“ мысли? Как убить веру? Как заставить остальных не думать? Как лишить человечности всех? Разве что украсть их душу, сердце, разум. А это однозначно не находится в вашей власти», — сказал Сулейман Кадыров, выступая сегодня с последним словом в так называемом «Верховном суде» Крыма.

Крымскотатарский активист заявил, что не считает себя виновным и в своих действиях не видит состава преступления.

Он отметил, что ни в чем не раскаивается и не просит прощения.

«Я ни в чем не раскаиваюсь, ни перед кем не прошу извинений, и если прошу суд, то лишь об одном: вынести оправдательный приговор в отношении меня», — заявил он.

Адвокат Алексей Ладин в свою очередь заявил, что вина его подзащитного не была доказана. Он указал на то, что в словах Кадырова не было никаких призывов, об этом свидетельствуют результаты проведенных экспертиз, в том числе и экспертизы ФСБ. В связи с этим адвокат просил «суд» отменить приговор, вынесенный «Феодосийским городским судом», и вынести оправдательный приговор.

Адвокат Эмиль Курбединов также поддержал своего коллегу, и назвал это дело политически мотивированным.

«Суд» в Крыму приговорил Сулеймана Кадырова к 2 годам лишения свободы условно и запретил в течение 2 лет вести общественную деятельность, в том числе в социальных сетях.

Отметим, Кадырова обвиняли в нарушении ч.2 ст. 280.1 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Большинству обвиняемых по статье 280.1 вменяют именно часть вторую: их судят за посты или репосты в социальных сетях. Кадыров не стал исключением.

По версии обвинения, Кадыров в марте 2016 года сделал репост видеоролика некоего Демьяна Демьянченко, который представлялся крымским татарином из Симферополя и заявлял о создании батальона «Крым» для освобождения неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, ранее Киевский «районный суд» Симферополя 23 марта арестовал до 16 мая крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова, отказавшегося прийти на выборы 18 марта.