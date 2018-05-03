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Мустафу Найема пытаются заставить отозвать заявление "во имя Аллаха"
Народного депутата Мустафу Найема пытаются уговорами и угрозами вынудить забрать заявление из прокуратуры по поводу событий 30 апреля, когда парламентария избили в центре Киева. Представители прокуратуры также жаловались, что на них оказывают давление. Об этом рассказала народный депутат Светлана Залищук.
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«Я вижу попытки со стороны подсудимых договориться через различные каналы. Были попытки договариваться, выходить на определенных депутатов, которые знакомы с Мустафой, для того, чтобы Мустафа забрал это заявление. Причем таких попыток через разных людей, родственников, знакомых, друзей насчитывается немало… Я также видела определенную информацию в отношении Мустафы, которую можно квалифицировать как угрозы, ему они приходили на личную почту, со ссылкой на Аллаха, на религию, на веру, о том, что может быть наказание по отношению к его личности, если он не заберет такое заявление. Мы видим и такие попытки влияния на Мустафу. Я бы сказала, что это реальные запугивания», — заявила Залищук в эфире 112 Украина.
Напомним, днем ранее суд отпустил под домашний арест трех задержанных подозреваемых по делу. Найем заявил, что считает меру пресечения в виде домашнего ареста неадекватной.
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