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В Николаевском зоопарке собаки загрызли четырех альпак (видео)
В ночь с 30 апреля по 1 мая стая бездомных собак проникла на территорию зоопарка и загрызла четыре альпака.
Об этом сообщается на сайте Николаевского зоопарка.
В 3 часа ночи через отверстие, проделанное в ограждении вокруг территории зоопарка, внутрь проникла стая бродячих собак. Это было зафиксировано камерами наблюдения. Пост видеонаблюдения находится в помещении охраны.
«К сожалению, охрана зоопарка вовремя не установила данный факт. Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли 4 животных», — сказано в сообщении.
Согласно договору, заключённому с охранной фирмой ТОВ «Агенція Безпеки «Центр», охрана должна компенсировать рыночную стоимость животных от 150 тысяч гривен до 180 тысяч гривен.
Напомним, ранее в зоопарке китайского города Фучжоу произошла трагедия. Тигр напал на своего смотрителя и дрессировщика, который растил его с самого рождения, и загрыз насмерть, разодрав и частично съев тело.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”