Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Николаевском зоопарке собаки загрызли четырех альпак (видео)

15:41 3 мая 2018   162
В Николаевском зоопарке собаки загрызли четырех альпак
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь с 30 апреля по 1 мая стая бездомных собак проникла на территорию зоопарка и загрызла четыре альпака.

Об этом сообщается на сайте Николаевского зоопарка.

В 3 часа ночи через отверстие, проделанное в ограждении вокруг территории зоопарка, внутрь проникла стая бродячих собак. Это было зафиксировано камерами наблюдения. Пост видеонаблюдения находится в помещении охраны.

«К сожалению, охрана зоопарка вовремя не установила данный факт. Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли 4 животных», — сказано в сообщении.

Согласно договору, заключённому с охранной фирмой ТОВ «Агенція Безпеки «Центр», охрана должна компенсировать рыночную стоимость животных от 150 тысяч гривен до 180 тысяч гривен.

Напомним, ранее в зоопарке китайского города Фучжоу произошла трагедия. Тигр напал на своего смотрителя и дрессировщика, который растил его с самого рождения, и загрыз насмерть, разодрав и частично съев тело.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины