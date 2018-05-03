В Николаевском зоопарке собаки загрызли четырех альпак (видео)

Происшествия

В ночь с 30 апреля по 1 мая стая бездомных собак проникла на территорию зоопарка и загрызла четыре альпака.

Об этом сообщается на сайте Николаевского зоопарка.

В 3 часа ночи через отверстие, проделанное в ограждении вокруг территории зоопарка, внутрь проникла стая бродячих собак. Это было зафиксировано камерами наблюдения. Пост видеонаблюдения находится в помещении охраны.

«К сожалению, охрана зоопарка вовремя не установила данный факт. Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли 4 животных», — сказано в сообщении.

Согласно договору, заключённому с охранной фирмой ТОВ «Агенція Безпеки «Центр», охрана должна компенсировать рыночную стоимость животных от 150 тысяч гривен до 180 тысяч гривен.

Напомним, ранее в зоопарке китайского города Фучжоу произошла трагедия. Тигр напал на своего смотрителя и дрессировщика, который растил его с самого рождения, и загрыз насмерть, разодрав и частично съев тело.