Юрий Голик: «Вкладывая сотни миллионов гривен в образование, мы закладываем фундамент будущего»

Украина

Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил на своей странице в Facebook, что начатый в области процесс кардинальной реконструкции школ прямым образом отражается на качестве обучения детей.

«Каждая реконструированная нами школа попадает в хит-парады лучших школ страны, в каждую такую школу приезжают со всей Украины, и в каждой такой школе повышается успеваемость учащихся», — сказал Голик.

Юрий Голик отметил, что даже в период роста экономики в регионах по-прежнему существовал советский подход к организации обучения.

«Каждая школа, которую мы беремся реконструировать, в ее первозданном состоянии ассоциируется у меня с тремя вещами: железные батареи, которые никогда не греют, деревянные парты выпуска времен Полтавской битвы и шторы, а на самом деле — пылесборники, на которые каждый год у родителей вымогают деньги», — посетовал советник губернатора.

Он выразил недоумение, «почему за годы стабильности, крепких хозяйственников, доллара по 8 и по 5, колбасы по рубль двадцать и прочих ностальгий все эти руководители, чиновники и кормчие вроде как бы и были на рабочих местах, но не сделали ничего, чтобы и их дети в том числе учились не в серых, мрачных, угрюмых казематах, именуемых отчего-то школами».

Как известно, Днепропетровская ОГА в прошлом году начала масштабную программу реконструкции всех опорных и основных школ области. В общей сложности за минувшие три года в области было отремонтировано 70 школ. «Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что дети в городах и селах должны получать образование в современных условиях. Мы, как команда Президента, буквально следуем этой концепции», — сказал советник.

«Я уверен, что, вкладывая сотни миллионов гривен в образование — в создание из детских садов и школ области современных, комфортных, энергоэффективных пространств, — мы закладываем фундамент будущего, создавая все условия для обучения детей преподавателями и учителями с горящими глазами, а не думающими, где взять деньги на шторы, отопление и учебники», — заявил Голик.