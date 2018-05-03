Российское гражданство Шеремета затрудняет расследование – МВД

Происшествия

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета затруднено из-за его российского гражданства.

Такое заявление сделал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, отвечая на вопросы журналистов во время круглого стола к всемирному дню свободы слова.

«Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно усложняет расследование», — отметил Шевченко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МВД объяснили, почему суд засекретил расследование убийства журналиста Шеремета.