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Российское гражданство Шеремета затрудняет расследование – МВД

15:50 3 мая 2018   55
Российское гражданство Шеремета затрудняет расследование – МВД
Инф. «ФАКТОВ»

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета затруднено из-за его российского гражданства.

Такое заявление сделал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, отвечая на вопросы журналистов во время круглого стола к всемирному дню свободы слова.

«Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно усложняет расследование», — отметил Шевченко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МВД объяснили, почему суд засекретил расследование убийства журналиста Шеремета.

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