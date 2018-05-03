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Наука и технологии

Опубликована последняя статья Хокинга: вселенных — бесконечное множество

15:59 3 мая 2018   132
хоукинг
Инф. «ФАКТОВ»

В научном журнале Journal of High Energy Physics опубликована последняя статья британского физика Стивена Хокинга. Как и планировалось, статья посвящена параллельным вселенным и тому, как человечество может найти следы их существования.

Соавтором статьи выступил физик Томас Эртог. Ранее на конференции, посвященной 75-летию Стивена Хокинга, Эртог пообещал обнародовать свою новую работу, посвященную эволюции Вселенной. Согласно так называемой инфляционной гипотезе, сразу же после Большого взрыва наша Вселенная расширялась невероятно быстро. В наблюдаемой нами Вселенной такое расширение замедлилось. Но есть участки, где эти процессы не только не прекратились, но и до сих пор продолжаются. Благодаря такой «вечной инфляции» была сформирована мультивселенная с бесконечным множеством вселенных, из которых мы можем наблюдать только одну.

В статье Хокинга-Эртога выдвигается предположение, что возможных типов вселенных в мультивcеленной намного меньше, чем считалось ранее. То есть наблюдаемая нами Вселенная имеет свои особенности, но может оказаться не такой уже и уникальной и даже типичной. Об этом сообщает CBS News.

На теории Хокинга и Эртога уже начали поступать первые отклики. Так, Ави Лоеб, исследователь из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, назвал статью ученых «вдохновляющей, но не революционной».

Напомним, ранее Эртог выражал уверенность, что Хокинг получил бы Нобелевскую премию, если бы не скончался на 76-м году жизни.

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