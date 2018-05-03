Опубликована последняя статья Хокинга: вселенных — бесконечное множество

Наука и технологии

В научном журнале Journal of High Energy Physics опубликована последняя статья британского физика Стивена Хокинга. Как и планировалось, статья посвящена параллельным вселенным и тому, как человечество может найти следы их существования.

Соавтором статьи выступил физик Томас Эртог. Ранее на конференции, посвященной 75-летию Стивена Хокинга, Эртог пообещал обнародовать свою новую работу, посвященную эволюции Вселенной. Согласно так называемой инфляционной гипотезе, сразу же после Большого взрыва наша Вселенная расширялась невероятно быстро. В наблюдаемой нами Вселенной такое расширение замедлилось. Но есть участки, где эти процессы не только не прекратились, но и до сих пор продолжаются. Благодаря такой «вечной инфляции» была сформирована мультивселенная с бесконечным множеством вселенных, из которых мы можем наблюдать только одну.

В статье Хокинга-Эртога выдвигается предположение, что возможных типов вселенных в мультивcеленной намного меньше, чем считалось ранее. То есть наблюдаемая нами Вселенная имеет свои особенности, но может оказаться не такой уже и уникальной и даже типичной. Об этом сообщает CBS News.

На теории Хокинга и Эртога уже начали поступать первые отклики. Так, Ави Лоеб, исследователь из Гарвард- Смитсоновского астрофизического центра, назвал статью ученых «вдохновляющей, но не революционной».