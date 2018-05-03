В Facebook произошел глобальный сбой

Наука и технологии

В четверг, 3 мая, около 15:00, в социальной сети Facebook в Киеве произошел кратковременный сбой.

Об этом сообщает Downdetector.

Сбой приложения затронул Париж, Лондон, Берлин, Милан и Мюнхен. Проблемы обнаружены также в Нидерландах, Австрии, Польше, Румынии.

Кроме того, по состоянию на 15:20 проблемы зафиксированы в США, Индии, Пакистане, Бразилии, Мексике, Венесуэле, Эквадоре, на Филиппинах и в Австралии.

Напомним, Facebook начал ранжировать СМИ по рейтингу достоверности. Об этом основатель сети Марк Цукерберг сообщил на встрече с группой руководителей средств массовой информации в рамках ежегодной конференции разработчиков F8.