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В Facebook произошел глобальный сбой
В четверг, 3 мая, около 15:00, в социальной сети Facebook в Киеве произошел кратковременный сбой.
Об этом сообщает Downdetector.
Сбой приложения затронул Париж, Лондон, Берлин, Милан и Мюнхен. Проблемы обнаружены также в Нидерландах, Австрии, Польше, Румынии.
Кроме того, по состоянию на 15:20 проблемы зафиксированы в США, Индии, Пакистане, Бразилии, Мексике, Венесуэле, Эквадоре, на Филиппинах и в Австралии.
Напомним, Facebook начал ранжировать СМИ по рейтингу достоверности. Об этом основатель сети Марк Цукерберг сообщил на встрече с группой руководителей средств массовой информации в рамках ежегодной конференции разработчиков F8.
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