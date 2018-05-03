Венгрия перестала выдвигать ультиматумы Украине по НАТО

Украина

Венгрия отказалась от ультиматума Украине, из-за которого три раза блокировала проведения комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

«Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе. Это означает, что Порошенко должен остаться на саммите НАТО 11−12 июля. Венгрия позволяет», — отметил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия намерена продолжить блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев «не вернет национальным меньшинствам права, которые ранее им предоставлялись».

В то же время руководитель Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в НАТО надеются на возобновление диалога в формате комиссии Украина-НАТО, который блокирует Венгрия.

Ранее Украина заявила, что не намерена вести политические войны с Венгрией, но и удовлетворять ее неадекватные требования не будет. Пока что решено, что переходный период для введения «языковой» статьи закона об образовании будет продлен до 2023 года.