Капитан «Динамо» вернулся на футбольное поле спустя 196 дней

Спорт

В четверг, 3 мая, состоялось долгожданное возвращение на футбольное поле капитана киевского «Динамо» Сергея Сидорчука (на фото), который получил серьезную травму колена еще 19 октября прошлого года в поединке Лиги Европы с «Янг Бойз» и позже перенес операцию в одной из клиник Барселоны. Футболист сборной Украины на 74-й минуте вышел на замену в составе молодежной команды «бело-синих» и помог динамовцам дома вырвать победу у «Мариуполя» — 3:2 (решающий мяч подопечные Юрия Мороза забили на 94-й минуте!).

К слову, Сидорчук, который в текущем сезоне провел за «Динамо» 17 поединков во всех турнирах и забил один мяч, не принимал участия в официальных встречах целых 196 дней.

Также стоит отметить, что в этом матче первую игровую практику после травмы получил также венгерский защитник динамовцев Тамаш Кадар, вышедший на поле в стартовом составе и отыгравший первый тайм.

Напомню, что поединок премьер-лиги «Динамо» — «Мариуполь» будет сыгран 4 мая на столичной арене имени Валерия Лобановского (начало — в 19.00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Полтаве вырвало победу у «Ворсклы».