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Полиция Одессы возбудила дело за антисемитские призывы

19:19 3 мая 2018   122
Полиция Одессы возбудила дело за антисемитские призывы
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Одессы начала производства о нарушении расового, национального равноправия граждан во время акций, которые прошли в городе 2 мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

«В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», — заявил он.

«По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч. 1 ст. 161 «Нарушение расовой, национальной равноправия граждан», — сообщил министр.

Отметим, как заявил глава Одесской ОГА Максим Степанов, мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014 года в Одессе, прошли без существенных происшествий. Почтить память погибших в Одессе на Куликовом поле собрались сотни людей. У Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года случилась трагедия, установили стенд с фото «Памяти погибших 2 мая». Возле здания много цветов, которые принесли участники мероприятия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Одессы сотрудники Приморского отдела полиции задержали мужчину, в сумке у которого нашли гранату.

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