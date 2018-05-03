«Номера «95» на машинах чеченцев, избивших Мустафу Найема, означают, что это «кадыровцы»

Происшествия

Журналист Айдер Муждабаев считает, что совпадения на номерных знаках машин чеченцев, избивших народного депутата Мустафу Найема, неслучайны.

— Это демонстративный знак принадлежности к криминально-политическому клану, номерной код путинской Чечни, — объяснил «ФАКТАМ» заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев. — Никогда ни один чеченец, который не поддерживает путинский режим и не считает себя «кадыровцем», не будет говорить, что он живет в «регионе 95» (95 — автомобильный код Чеченской республики. — Авт.) или заказывать себе на машину номерные знаки с цифрами 95. Это все равно, что наколка с Путиным на груди. Что это означает? Что эти «кадыровцы» чувствуют себя совершенно спокойно и безнаказанно могут избивать людей. В том числе депутатов.

Сам Найем утверждает, что не говорил им о том, что он депутат. Но, живя в Украине (а двое из нападавших являются гражданами Украины и двое — студенты киевских вузов), они точно знали, кто перед ними. Мустафа — знаковая фигура, и не нуждается в представлении. Но этим «хозяевам жизни» все равно: что-то не понравилось — тут же начинают вести себя агрессивно. Они не остановились даже тогда, когда Мустафа вызвал полицию. Потому что были уверены, что им ничего не грозит. И решение суда об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста, а не содержания под стражей — тому доказательство.

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Нападение на Мустафу очень похоже на то, что пережил я сам два года назад. В тот день мы с Сеит-Бекиром Сулеймановым (нынешним мужем Джамалы) сидели в Киеве в кафе. Внезапно к нам подошли с претензиями пятеро мужчин спортивного телосложения. Им не понравилось, как Бекир на них посмотрел. Я попытался смягчить ситуацию, подавить назревающий конфликт. Но куда там! Те пятеро начали угрожать физической расправой и применением огнестрельного оружия, потом пустили в ход кулаки. Они говорили: «Киев — наш город, и мы здесь хозяева». Мы с Бекиром подали заявления в полицию. Виновных до сих пор не нашли. Позже через свои источники я выяснил, что некоторые из нападавших на меня, были из Чечни. Один из них в тот же день вылетел в Грозный. Мне рассказали, что кроме нападения на нас, у них было множество подобных инцидентов с другими людьми, которые им просто чем-то не приглянулись. Эти бандиты спокойно могли подрезать водителей на дорогах, вытаскивать из машин, класть лицом на капот, бить, оскорблять. И ни разу дело не кончилось для них судом.

Боюсь, что в случае с Мустафой злоумышленники не понесут должного наказания. И с судьями, и со следствием, и с адвокатами пострадавшего могут «поработать». Усилиями продажной прессы уже пошла шумиха о том, что Найем сам виноват. Не представляю, правда, как может быть виноват тот, кого избивают впятером…

Алексей Сабада, один из участников конфликта, который находился в подъехавшей к месту происшествия «BMW», действительно заявил журналистам, что конфликт спровоцировал Мустафа.

— Найем был возбужден, хамил и вел себя вызывающе, — сообщил Алексей Сабада. — Угрожал своим статусом народного депутата и связью с Аваковым. Он первый начал распускать язык и руки. Мустафа упивается своей властью, считает, что может всех учить и наказывать. Он из Афганистана, и точно знает, что на востоке так разговаривать нельзя. Если такой правильный, мог просто вызвать полицию, а не устраивать драку в центре города. Отдельный вопрос про то, что ему там прооперировали? Никто челюсть ему не ломал. Он прекрасно общался, так с поломанной челюстью себя не ведут.

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Любопытный момент: это интервью с Сабадой было опубликовано на сайте from.ua-com под рубрикой… реклама. Что касается сломанной челюсти народного депутата, то этот диагноз, равно как сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, официально фигурируют в материалах дела.

— Травмы подтвердились врачами еще до проведения судмедэкспертизы, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. — Именно поэтому сбежавшему в Баку злоумышленнику (как «ФАКТЫ» указывали ранее, речь идет о гражданине Украины Магомеде-Амине Саитове. — Авт.), который непосредственно сломал Найему челюсть, инкриминируют не хулиганство, а нанесение телесных повреждений средней степени тяжести. После проведения судмедэкспертизы эту квалификацию либо подтвердят, либо изменят.

Однако пока проведение СМЭ откладывается, так как состояние здоровья потерпевшего ухудшилось. Брат потерпевшего Маси Найем сообщил, что Мустафе была проведена операция, он находится на постоянных обезболивающих. У него держится температура 38.5, и врачи пока не могут определить причину воспаления.

— Я проведывал Мустафу в больнице, — рассказал «ФАКТАМ» народный депутат Сергей Лещенко. — Ему действительно стало хуже. Но морально он держится молодцом. Мобилизованный, собранный, готовый к борьбе — Мустафа готов идти до конца, чтоб напавшие на него люди ответили по закону. Это действительно будет борьба. Потому что подозреваемые очень активно пытаются все замять. Их представители связывались с самим Найемом и с его братом. Пытались, что называется, «порешать». Чрезвычайно мягкая мера пресечения, избранная злоумышленникам, свидетельствует о том, что и на суд осуществляется серьезное давление.

— Я в шоке от решения суда, — написал Мустафа Найем на своей страничке в «Фейсбуке». — Считаю меру пресечения в виде домашнего ареста неадекватной. Во-первых, один из участников правонарушения уже скрылся от следствия, и это достаточное основание для контроля за передвижением остальных подозреваемых. Но двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест им предписан с 23 до 6 утра, когда люди в принципе пребывают дома. Днем они вполне свободно могут передвигаться, и мне мало понятно, как следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения.

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«ФАКТЫ» также сообщали, что народному депутату постоянно угрожают. Еще до избрания задержанным меры пресечения Мустафа получил сообщение о том, что если чеченцев возьмут под стражу, то Мустафа должен будет бояться выходить из дому. Позже на пострадавшего оказывалось давление через других народных депутатов с требованием забрать заявление.

— На личную почту Мустафы приходили угрозы со ссылкой на Аллаха, религию. Мол, если он не заберет заявление, то понесет кару, — сообщила в эфире канала «112 Украина» народный депутат Светлана Залищук. — Я бы сказала, это реально запугивание.

Ранее писали, что украинский журналист Айдер Муждабаев в своем блоге сообщил, что Найему угрожают и советуют не выходить из дома.