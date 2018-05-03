Украина

Названа дата встречи Порошенко с Меркель и Макроном в Германии

Встреча Президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона состоится в Ахене (Германия) 10 мая. Об этом сообщил источник в Администрации президента, передают «Українські Новини».

«Встреча в Ахене состоится 10 мая», — сказал чиновник.

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Ранее Меркель анонсировала, что в мае состоится соответствующая трехсторонняя встреча, при этом она подчеркнула, что это не будет встреча в «нормандском формате», поскольку Президента России Владимира Путина не будет в Ахене.

Встреча пройдет на полях церемонии вручения международной премии им. Карла Великого, которая будет присуждена Макрону «в знак признания его видения новой Европы и воссоздания европейского проекта».

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский лидер намерен обсудить с Меркель и Макроном в Ахене вопрос реагирования на нарушение Россией норм международного права, а также обсудить возможную миротворческую миссию ООН на Донбассе. Поэтому президента России, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на встречу не приглашали.