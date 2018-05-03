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Дело о пожаре в "Виктории": суд продлил содержание в СИЗО директору лагеря
Сегодня Киевский районный суд Одессы продлил на два месяца содержание в СИЗО директору коммунального детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну, в котором во время пожара погибли три несовершеннолетние воспитанницы хореографического коллектива «Адель».
В сегодняшнем судебном заседании прокуратура заявила ходатайство о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Сторона защиты, в свою очередь, была против удовлетворения указанного ходатайства и настаивала на избрании более мягкой меры пресечения. Выслушав мнение участников процесса, суд продлил обвиняемому меру пресечения до 3 июля.
«ФАКТЫ» ранее сообщали о том, что пожар, произошедший в детском комплексе «Виктория» в ночь на 16 сентября 2017 года, привел к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», прокуратура — по статье «Служебная халатность» Уголовного кодекса Украины.
В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Саркисян и воспитатель Наталья Янчик. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. А 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.
3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии, а 11 октября суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.
На днях Киевский районный суд Одессы вынес приговор бывшей старшей воспитательнице детского лагеря «Виктория».
*Фото: Думская
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